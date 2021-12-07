Вашингтон, 7 декабря, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис 7 декабря проведет встречу, посвященную улучшению охраны материнства в США, сообщает Reuters.

Gage Skidmore Камала Харрис

У Соединенных Штатов самый высокий уровень материнской смертности среди всех богатых стран мира. При этом показатели ухудшились за последние 20 лет, заявил Белый дом.

Белый дом посвятит день охране материнского здоровья, а Харрис призовет государственный и частный сектор найти решение этой проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, материнская смертность от COVID-19 в 2021 году выросла в три раза по сравнению с 2020 годом.

Он сослался на данные исследований, согласно которым вакцинация не оказывает какого-либо влияния в виде осложнений на процесс беременности.

Шмаков также подчеркнул, что у заболевших COVID-19 беременных женщин, не вакцинированных от болезни, наблюдается рост числа случаев осложнённого течения беременности, задержки развития плода, самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов.