Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Автомобилисты Петербурга недовольны тем, что максимально допустимая скорость на Кольцевой автодороге (КАД) временно снижена до 70 км в час под предлогом плохих погодных условий и необходимости ликвидации последствий снегопадов.

Заезд на КАД Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Максимальная скорость на КАД была снижена со 110 до 70 км/ч ввиду необходимости уборки дороги специальной техникой от снега. Таким образом, движение на магистрали в течение последних суток оказалось лишь несколько быстрее обычной скорости городского потока.

Большая часть водителей транспортных средств отнеслась к этой мере негативно. Часть комментаторов не понимала, как снижение скорости поможет улучшить состояние магистрали (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена).

«А что сложного? Спокойно можно 110 держать стандартные. Ей богу, если человек идиот, там хоть до 40 ограничивай, ему это не поможет», — написал Роман А.

Также не видит надобности в ограничении скорости и Михаил Т., ссылаясь на частые осложнения движения на дороге: «Смысл ограничивать скорость на КАД. Он и без всяких ограничений стоит. Не хуже чем в центре города пробки часовые!»

Помимо оценки снижения скорости, комментаторы высказывались и об уборке КАДа, напоминая про обещание властей отменить использование соли на дорогах. «Вот вот правильно!!! Можно ездить, а вот когда дорожники доберутся и засыпят все солью, ехать будет невозможно!!!», — считает Олег П.

Своим мнением на этот счет поделился с «Невскими Новостями» президент национальной ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Эксперт считает, что снижение скоростного режима негативно повлияет на городскую логистику.

«Из-за снижения скорости, пробок, аварий, конечно, увеличиваются риски того, что кто-то продукты не вовремя привезет», — считает эксперт.

Глава ассоциации считает меры по снижению максимально допустимого скоростного режима на магистрали оправданными в целях снижения риска возникновения аварий на КАД, однако считает, что дорожники выполняют свою работу по уборке трассы некачественно.

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