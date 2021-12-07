София, 7 декабря 2021, 17:02 — REGNUM Депутаты 47-го Народного собрания (парламента) Болгарии приступят к работе в сессионном зале без предъявления так называемого зеленого сертификата — документа о вакцинации от COVID-19 или данных ПЦР-тестов. К такому решению 7 декабря пришли члены руководящего совета парламента, сообщает Болгарское телевидение.
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По словам председательствующего на заседании Совета представителя партии «Продолжаем перемены» Андрея Гюрова, в настоящее время вопрос о медицинских критериях доступа народных избранников к законотворчеству «не является основным».
В то же время Гюров призвал коллег пройти соответствующую вакцинацию:
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