Женева, Швейцария, , 16:58 — REGNUM Аргентина займет пост президента Совета по правам человека ООН. За это 6 декабря в Женеве единогласно проголосовали все члены совета, как сообщает информагентство MercoPress.

В Совете по правам человека ООН United States Mission Geneva

Совет по правам человека состоит из представительств 47 стран: 13 от Африки, 13 от Азии, 6 от Восточной Европы, 8 от Латинской Америки и 7 от Западной Европы. Латинские страны в этом созыве представлены Багамами, Уругваем, Кубой, Венесуэлой, Боливией, Бразилией и Мексикой

Правление Совета состоит из президента и четырех вице-президентов, которые представляют пять региональных групп в течение одного года. В 2022 году президентство перешло к Латинской Америке.

Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил, что решение было «признанием нашей страны и ее приверженности правам человека как части национальной идентичности с момента восстановления демократии».

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