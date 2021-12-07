Флорида, США, , 17:05 — REGNUM Бывшие сотрудники салона красоты певицы Ханны пожаловались на условия работы. Об этом 7 декабря пишет Super.ru.

Певица Ханна Скриншот с YouTube

Как отмечает СМИ, бывшие сотрудницы салона XBeauty by Hanna, который располагается во Флориде (США), считают, что артистка ведёт свою деятельность незаконно. К тому же во время локдауна в 2020 году Ханна заставляла их выходить на работу и «предоставлять услуги в типа закрытом салоне».

«Ханна всех штрафовала (хотя в США это незаконно), задерживала сотрудникам зарплату, так как было недостаточно денег», — рассказала об условиях работы бывший администратор салона Наталья. «А ещё в салоне нет ни одного лицензированного мастера — одни нелегалы, которых Ханна привезла из России», — объясняет экс-сотрудница.

Добавим, что супруг Ханны, совладелец лейбла Black Star Пашу, опроверг заявления бывших работниц салона жены. «С момента открытия нет ни одного человека, кому бы не заплатили его зарплату… В общем, это неправда! Про нелегалов вообще непонятно. К нам два раза в год приходит проверка», — заявляет он.

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