Вашингтон, 7 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Правительству США не удалось доказать, что ключевой свидетель соврала 66 лет назад по делу мальчика афроамериканца Эмметти Тилла, который был убит в штате Миссисипи в возрасте 14 лет из-за подозрений в домогательствах к белой женщине. Жестокое убийство и безнаказанность убийц повлияли на движение за гражданские права афроамериканцев в США, сообщает 7 декабря Reuters.

Линчевание трёх афроамериканцев в Дулуте, Миннесота, в 1920 году. Открытка

Министерство юстиции США возобновило расследование в 2018 году после публикации книги «Кровь Эммета Тилла» профессора Тимоти Тайсона.

В книге говорится о том, что белая женщина, которая дала показания в 1955 году, заявив, что подросток неподобающим образом трогал ее, в 2008 году во время интервью автору указала, что часть ее показаний не были правдивы.

Однако после возобновления расследования минюст не нашел доказательств того, что показания женщины были неточными.

Напомним, судом Линча считается убийство человека, подозреваемого в совершении преступления, вызвавшего гнев толпы. По одной из версий, впервые такие наказания практиковал капитал Уильям Линч в годы Гражданской войны в США.