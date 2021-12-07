7 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Жители Татарии отреагировали на решение Верховного суда республики об отклонении исков о QR-кодах. Мнения в соцсетях разделились.

Наталья Павлова, , 19:54 — REGNUM В Татарии 7 декабря Верховный суд республики отклонил коллективный иск жителей, требующих признать постановление регионального правительства о введении QR-кодов недействительным. Истцы требовали отменить региональное постановление от 7 октября, которое диктует предъявлять QR-коды вакцинированного или переболевшего COVID-19 при посещении кафе, ресторанов, торговых центров и спортзалов. Региональные власти фактически принуждают к вакцинации, без прохождения которой люди уже лишены возможности свободного передвижения, уверяют заявители.

Правосудие Иван Шилов © ИА REGNUM

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Перед началом заседания несколько истцов, явившихся в зал суда, облачились в тюремные робы, но судья не разрешил им присутствовать в данном виде и попросил переодеться или покинуть помещение. Истцы подчинились, но по окончании процесса вновь надели робы, заявив о намерении обжаловать принятое решение в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции, находящемся в Нижнем Новгороде, сообщает общественно-информационный канал ТНВ.

Представитель истцов юрист Лаврентий Сичинава отметил, что такое решение Верховного суда было ожидаемым, но заверил, что после получения резолютивной части оно будет обязательно обжаловано.

По его мнению, принятое на региональном уровне постановление противоречит огромному количеству норм международного права, федеральному законодательству и Конституции РФ, передает «Интерфакс-Поволжье».

Мнения пользователей соцсетей разделились. Кто-то призывает к дальнейшему отстаиванию своих прав, кто-то утверждает, что о другом решении суда и речи быть не могло, а кто-то и вовсе поддерживает принятое решение.

«А вы надеялись, да? Шапку из фольги не снимайте, продолжайте бороться с чипами и кодами», — иронизирует Елена В.

«Кто бы сомневался», — пишет Фрида.

«Что и следовало ожидать», — вторит Альфия И.

Здание Верховного суда Татарии (сс) Engelberthumperdink

«Кто бы им позволил поддержать?» — иронизирует Андрей К.

«Это и так было понятно», — добавила Адель А.

«Уже не так сильно боюсь COVID-19, как новые меры по борьбе с ним», — поделилась Марина З.

«Подавайте в Конституционный суд», — призывает Иван Б.

«Тогда зачем нужен Конституционный суд именно РТ? Правильно, что его хотят убрать. Смысл суда, если он только и поддерживает хотелки местной элитки?» — ответил Дмитрий С.

«Интересно, а можно в суд подать на Верховный суд?» — вопрошает Айдар Г.

«Верховный суд просто сама очевидность. Могло быть по-другому?» — интересуется Арина Ц.

«По-другому и не могло быть. Мы никому не нужны. За нас никто не заступится», — добавила Вера Б.

«Боятся они, поэтому и отказали. Где еще такое тёплое место они найдут», — написал Рафик Б.

«Какой судья бы рискнул своим креслом?» — недоумевает Дамира Г.

«А что вы хотели? Это конец! Конец прекрасной жизни! Не ценили — получайте, что заслужили», — уверяет Ильсия У.

«Страна чудес», — считает Оксана Д.

«Нет, они что хотели услышать. Так и все думали, что откажут», — не удивлена решением суда Неля Я.

Проверка QR-кода в Казани (сс) Денис Гордийко. kzn.ru

«Если что-то идет не по вашему плану, значит, все люди вокруг жулики и подлецы? А может быть, дело в вас самих?» — задается вопросами Дмитрий О.

«Судья молодец, не пошел на поводу, а встал на защиту здравого смысла. Действительно, он же не дурак в разгар эпидемии отменять все меры, направленные на борьбу с вирусом», — оставила отзыв Мадина Х.

Гульнара А. ответила, что «у нас только суды, а правосудия нет. Вот и результат».

«А какие права у жителей республики? Право быть первыми подопытными в России?» — интересуется Василий З.

«Главное, бороться и не сдаваться! Низкий поклон этим людям», — написал Инсар Ш.

«Да, суд всегда был на стороне правительства! Нет у нас сейчас суда! Народный суд нужен!» — считает Александр Л.

«Ну логично. Суд остался на стороне здравомыслия и решил вопрос в сторону здоровья населения», — выразил свою точку зрения пользователь под ником Smile N.

«Ещё бы, власть себя кусать не будет!» — согласен Василий Е.

«У нас уже давно суды — это просто формальность», — прокомментировал Энтони К.

«Татарстан, держись!» — поддержала Юля Н.

«Это как рабу подавать жалобу рабовладельцу и надеяться на светлое будущее», — добавила Татьяна К.

«Пусть выше идут», — предложил Тимур Х.

Мобильный пункт вакцинации в Казани (сс) Денис Гордийко. kzn.ru

Система QR-кодов введена в Татарии с 11 октября. С 11 ноября в учреждениях проходят рейды по соблюдению требований об обязательной вакцинации отдельных категорий сотрудников.

С 22 ноября в Татарии — единственном регионе России — необходимость предъявлять QR-коды введена в общественном транспорте, что вызвало шквал возмущения не только среди жителей республики, но и по всей России. После первых скандальных дней и угрозы транспортного коллапса власть подкорректировала своё решение, а кондукторы умерили рвение. Практически ежедневные сводки о числе казанцев, которые не предъявили QR-код, публикует telegram-канал «Метроэлектротранс Казань». И ситуация теперь выглядит так: утром 7 декабря шесть человек без цифрового подтверждения вакцинации или перенесенного заболевания были выявлены в троллейбусах и трамваях, четыре человека — в метро.

На новогодние утренники в детские сады республики родителей будут пускать также только с условием предъявления QR-кода.

С 7 декабря в регионе от работы начали отстранять непривитых вторым компонентом вакцины от COVID-19. Только за сегодняшний день от работы были отстранены 30 сотрудников образовательных организаций.

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