Ярославль, 7 декабря 2021, 16:56 — REGNUM В Ярославле Кировский районный суд отказал правоохранителям в заключении под стражу 16-летнего подростка, которого ранее задержали за изготовление самодельной взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали подростка, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и боеприпасов.
Постановление в законную силу не вступило.
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