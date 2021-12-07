Ярославль, 7 декабря, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Ярославле Кировский районный суд отказал правоохранителям в заключении под стражу 16-летнего подростка, которого ранее задержали за изготовление самодельной взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Sudrf.ru Кировский суд в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали подростка, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и боеприпасов.

«Постановлением Кировского районного суда г. Ярославля от 7 декабря 2021 года отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый освобожден в зале суда», — решил суд.

Постановление в законную силу не вступило.