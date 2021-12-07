Вологда, 7 декабря 2021, 16:47 — REGNUM Вологодская область выходит из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом журналистам во вторник, 7 декабря, заявил губернатор региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.
Глава региона также сообщил, что по темпам роста бюджетной базы регион входит в ТОП-3 регионов РФ, по объемам государственного долга — в 20-ку самых устойчивых субъектов РФ.
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