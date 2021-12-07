Вологда, , 16:47 — REGNUM Вологодская область выходит из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом журналистам во вторник, 7 декабря, заявил губернатор региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Кувшинников Vologda-oblast.ru

«Мы добились (в 2021 году — ред.) ощутимого роста ВРП — он превысил 820 млрд рублей, что более чем на 102% выше, чем уровень прошлого года. Индекс промышленного производства — выше 102%, инвестиционная активность практически рекордная — мы прогнозируем около 200 млрд рублей инвестиций в основной капитал», — заявил Кувшинников.

Глава региона также сообщил, что по темпам роста бюджетной базы регион входит в ТОП-3 регионов РФ, по объемам государственного долга — в 20-ку самых устойчивых субъектов РФ.

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«Бюджет профицитный — 30 млрд рублей. Подушка безопасности у нас колоссальная, мы точно справимся с трудностями, если они возникнут», — подчеркнул губернатор.