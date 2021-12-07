Москва, , 16:46 — REGNUM Злоумышленник, устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, стрелял из незарегистрированного пистолета «Глок», а на месте происшествия найдена сумка с признаками взрывного устройства, сообщает 7 декабря «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник.

Убийство

По словам источника, это сумка, из которой торчат провода, что характерно для самодельных взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что стрелявший использовал травматический пистолет, переделанный под боевые патроны.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» в Москве погибли два человека, ещё трое ранены, среди них ребёнок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия).

Читайте ранее в этом сюжете: Стрелявший в МФЦ в Москве использовал нелегальное боевое оружие — СМИ