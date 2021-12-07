Москва, 7 декабря, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Программа ускоренного обучения рабочим профессиям «Профессионалитет» будет расширена: количество специальностей будет увеличено — в соответствии с реальными потребностями рынка труда, заявил 7 декабря российский министр просвещения Сергей Кравцов на заседании комитета по профобучению и профессиональным квалификациям РСПП.

Рабочая профессия. Советская фотография

Отметив, что готова вся нормативная база и что в новом году в перечень специальностей будут добавлены новые, чиновник сказал, что планируется перевести на ускоренные программы обучения 40−50% студентов. Студенты в рамках этой программы будут обучаться под конкретные задачи отраслей и предприятий.

Кравцов пояснил, что ситуация на рынке труда меняется, в соответствии со своими потребностями предприятия переучивают выпускников колледжей под востребованные специальности. Чиновник также обозначил такую проблему как недофинансированность колледжей и отсутствие у них «практической базы».

Он привёл в качестве примера ситуацию в Северо-Кавказском федеральном округе, где, как выяснилось, до 80% программ обучения не соответствует рынку труда.