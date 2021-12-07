Вашингтон, , 16:46 — REGNUM Соединенные Штаты 7 декабря отмечают 80-ю годовщину нападения японцев на военно-морскую базу США в Перл-Харборе, сообщает Reuters.

Мемориал в Перл-Харборе U.S. Navy

По словам историков, нападение 7 декабря 1941 года потрясло страну, которая была настолько сосредоточена на Второй мировой войне в Европе, что упустила из виду угрозу, исходящую от Японии. В результате нападения погибли 2 390 американцев, что стало причиной для войны с Японией.

Президент США Джо Байден посетил мемориал Второй мировой войны в Вашингтоне рано утром 6 декабря и возложил венок к колоннам. Первая леди Джилл Байден возложила букет к колонне мемориала в Нью-Джерси в честь своего отца, Дональда Джейкобса, который служил связистом ВМС США во время Второй мировой войны.