Санкт-Петербург, 7 декабря, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Проект строительства новой кольцевой автомобильной дороги (КАД-2), которая появится в Ленинградской области и будет ориентирована на движение грузовых автомобилей, представят во втором квартале 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 декабря на пресс-конференции по итогам 2021 года сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко,

Instagram.com/drozdenko_au/ Один из вариантов КАД-2

По его словам, проект строительства КАД-2 объединяет в себе два проекта. Первый — часть дороги пойдет по существующей «бетонке», а часть — в обход нее, ближе к существующей КАД Петербурга.

«Первоначальный вариант в створе «бетонки» не проходит по второй части дороги, которая идет по Всеволожскому району в сторону Выборгского района. Необходимо приблизить территорию КАД-2 к КАД-1. Скорее всего, будет микст из двух вариантов», — пояснил губернатор.

Он уточнил, что смешение проектов связано с тем, что КАД-2 по одному плану пойдет по землям, которые находятся в частной собственности, что может сказаться на стоимости реализации проекта, так как участки придется выкупать по рыночной стоимости.

«Как будет выглядеть новая кольцевая дорога, можно будет узнать во втором квартале 2022 года», — добавил Александр Дрозденко.