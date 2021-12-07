Москва, , 16:42 — REGNUM Во время стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы у преступника заклинил пистолет. Об этом сообщила одна из очевидцев трагедии, слова которой приводит телеграм-канал «SHOT».

Стрельба Alexas_Fotos

"Я вышла из кабинета, и он наставил на меня пистолет! Но у него, видимо, что-то заклинило и не сработало. Он по ноге побил, и выстрелило в пол», — сообщила одна из свидетелей.

После этого женщина, с её слов, увидела девочку, которая лежала на полу и кричала, прося о помощи.

«Кричит: «Помогите, пожалуйста! Что с моими ногами?» Оружие было с глушителем, он был один — в маске, в коричнево-зелёном костюме», — рассказала очевидец.

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