Курган, 7 декабря 2021, 16:39 — REGNUM В Курганской области инвалиды к Новому году получат единовременную выплату. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте гкбернатор Зауралья Вадим Шумков.
На эти цели из бюджета региона будут выделены 40 млн рублей.
«Также поручил коллегам до конца доработать вопрос координации работы по деткам, имеющим диагноз аутизм. Вопрос в координации работы уже имеющихся реабилитационных центров и медицинских учреждений либо в создании отдельного единого центра на базе строящейся детской поликлиники или ее отделений», — добавил Шумков.