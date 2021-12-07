Курган, 7 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Курганской области инвалиды к Новому году получат единовременную выплату. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте гкбернатор Зауралья Вадим Шумков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

На эти цели из бюджета региона будут выделены 40 млн рублей.

«Также поручил коллегам до конца доработать вопрос координации работы по деткам, имеющим диагноз аутизм. Вопрос в координации работы уже имеющихся реабилитационных центров и медицинских учреждений либо в создании отдельного единого центра на базе строящейся детской поликлиники или ее отделений», — добавил Шумков.