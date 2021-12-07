Москва, , 16:39 — REGNUM Если бы Минфин РФ и Банк России позволили рынку найти баланс предложения и спроса на валюту, то курс рубля был бы совершенно другим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогнозы The Economist о негативном влиянии, которое окажет укрепление доллара на мировую экономику.

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«Укрепление доллара должно повлечь за собой ослабление рубля. Но последнее — это явление не столько экономическое, сколько политико-экономическое. Нет прямой линейной связи между ценой на нефть и рублем, между долларовой массой и рублем и так далее, — сказал Комолов. — Если бы Минфин РФ и Банк России отпустили вожжи и позволили бы рынку найти баланс предложения и спроса на валюту, то курс был бы совершенно другим. И рубль был бы значительно более крепкой валютой. Но поскольку рубль — изначально девальвированная валюта, а показатель курса — это результат классовых компромиссов, которые достигаются в российской экономике, то можно не ждать каких-то серьезных колебаний курса под воздействием изменения политики ФРС США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, хватит ли властям РФ резервов для того, чтобы удержать курс рубля.

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