Челябинск, 7 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Жительницы Челябинской области перевели мошенникам ещё более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Жительница Еманжелинского района попалась на предложение заработать деньги путём инвестиций. Она потеряла более 600 тыс. рублей, в том числе 540 тыс. рублей, которые взяла в кредит.

А жительница Чебаркуля 1960 года рождения поверила «сотрудникам банков». Мошенники выманили у неё более 650 тыс. рублей.