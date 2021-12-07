Волгоград, , 16:38 — REGNUM Забастовку против экономической политики «Яндекс.Такси» провели волгоградские водители 7 декабря.

Яндекс Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Среди основных требований водителей — увеличение размера гарантийного суточного заработка, снижение комиссии, отображение полной информации о заказе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на бастовавших.

Водители сообщают, что в последнее время у них значительно снизился заработок — по их мнению, это связано со слишком низким тарифом, устанавливаемым агрегатором.

Издание, вместе с тем, указывает и на рост недовольства работой такси среди клиентов.

«Мало того, что цены на поездки на дальние расстояния поднялись в полтора-два раза, а время ожидания машин может растянуться до бесконечности. Но самое главное, что иногородние операторы плохо знают город и не могут найти нужную улицу», — цитирует издание одного из горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время в регионах РФ произошла целая серия аварий с участием автомобилей «Яндекс.Такси». Так, 3 декабря в Ростове-на-Дону автомобиль такси сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В тот же день в Челябинске автомобиль такси, в котором находился помимо водителя один пассажир, перевернулся.