Волгоград, 7 декабря 2021, 16:38 — REGNUM Забастовку против экономической политики «Яндекс.Такси» провели волгоградские водители 7 декабря.
Среди основных требований водителей — увеличение размера гарантийного суточного заработка, снижение комиссии, отображение полной информации о заказе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на бастовавших.
Водители сообщают, что в последнее время у них значительно снизился заработок — по их мнению, это связано со слишком низким тарифом, устанавливаемым агрегатором.
Издание, вместе с тем, указывает и на рост недовольства работой такси среди клиентов.
Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время в регионах РФ произошла целая серия аварий с участием автомобилей «Яндекс.Такси». Так, 3 декабря в Ростове-на-Дону автомобиль такси сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В тот же день в Челябинске автомобиль такси, в котором находился помимо водителя один пассажир, перевернулся.