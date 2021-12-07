Москва, , 16:38 — REGNUM У Российской Федерации достаточно резервов для того, чтобы население РФ не почувствовало изменения курса рубля из-за действий ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал выводы The Economist, согласно которым действия ФРС США, направленные на укрепление доллара, могут навредить мировой стабильности.

Доллар © ИА REGNUM

«Надо отметить, что, несмотря на укрепление доллара, в ряде периферийных экономик, например в российской, не ожидается соразмерного изменения курса национальных валют, — сказал Комолов. — Мы уже видели, что в условиях пандемии, когда доллар обесценился из-за дополнительной эмиссии, рубль соразмерно не укрепился. Это объясняется тем, что на страже валютного курса стоят Центральный банк и Минфин, которые оберегают интересы российских экспортеров».

Как полагает Комолов, в Российской Федерации достаточно резервов для того, чтобы население не почувствовало такой жесткой привязки российского рубля к политике ФРС США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, как ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США отразится на состоянии мировой экономики.

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