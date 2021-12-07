Москва, 7 декабря, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Если раньше ФРС США раскачивали мировую экономику с помощью смягчения собственной денежно-кредитной политики, то теперь они делают то же самое, но уже с помощью ее ужесточения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

ИА REGNUM Доллар

«Теперь они действуют в обратном направлении. И систему раскачивают другим инструментом — с помощью ужесточения денежно-кредитной политики, повышения ставки, укрепления доллара. И это ударит по всей мировой экономике, поскольку в целом такие резкие колебания подрывают горизонты планирования и не позволяют компаниям строить инвестиционные планы. И это все, естественно, ограничивает экономический рост», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, какую роль в усилении глобальной инфляции сыграла политика США.