Москва, 7 декабря, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Злоумышленник, устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, вёл огонь из боевого незарегистрированного оружия, сообщает 7 декабря ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийство

«По предварительной информации, мужчина стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано на его имя», — цитирует агентство слова источника.

По другим данным, стрелявший использовал травматический пистолет, переделанный под боевые патроны.

Источники также утверждают, что злоумышленник — житель Москвы, бывший военнослужащий. Соседи отзываются о нём как о человеке с неадекватным поведением.