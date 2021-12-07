Москва, 7 декабря, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Одним из факторов глобальной инфляции стала политика ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал выводы экспертов журнала The Economist о том, что ужесточение американской денежно-кредитной политики угрожает мировой стабильности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Я бы сказал, что политика ФРС США угрожает мировой экономике не только в настоящий момент, а всегда, — сказал Комолов. — США, будучи страной, контролирующей главную мировую валюту, имеют возможность перекладывать издержки своего кризиса на плечи внешнего мира. Они это делали в условиях пандемии, когда осуществили эмиссию 9 трлн долларов для борьбы с экономическими последствиями пандемии. Это стало одним из факторов глобальной инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что пока рано говорить о том, что стабильность мировой экономики оказалась под угрозой из-за политики ФРС США.