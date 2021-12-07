Ново-Огарево, Московская область, , 16:34 — REGNUM Движение на новом участке Большой кольцевой линии метро Москвы изменит ритм жизни города. Об этом 7 декабря заявил президент России Владимир Путин во время церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

Путин

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«Будет открыто пассажирское движение на новом участке Большой кольцевой линии метро. И, действительно, впервые в современной истории отечественного метростроения запускаются сразу 10 станций. Разумеется, поздравляю вас с этим успехом!», — заявил Путин.

По его словам, новые станции заметно улучшат транспортную доступность на западе и юге Москвы.

«Для миллионов людей поездки станут более быстрыми, удобными. Разгрузятся радиальные линии подземки, во многом изменятся, даже без преувеличения можно сказать, весь ритм жизни города», — указал он.