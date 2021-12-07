Москва, , 16:34 — REGNUM Главная проблема китайской экономики, которая не позволит ей легко двигаться прежним курсом, — это очень низкий уровень потребления домохозяйств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогнозы американского предпринимателя Илона Маска о том, что скоро экономика Китая превзойдет экономику США в два-три раза.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Иными словами, внутренний рынок Китая очень узок. И если не расти за счет внешних рынков, которые стали очень ограничены, и при этом не переориентироваться на внутренний рынок, что предполагает расширение потребления, а значит, повышения оплаты труда, то у Китая немного шансов в противостоянии с США, — сказал Комолов. — Китай еще не настолько силен для того, чтобы преодолеть сопротивление сильнейшей экономики мира. Поэтому утверждения Илона Маска можно поставить под вопрос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Китай теряет внешние рынки из-за деглобализации мировой экономики.

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