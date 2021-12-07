Сан-Хосе, , 16:47 — REGNUM Доктор биологических наук Эстебан Чавес Оларте из Коста-Рика был 6 декабря удостоен Национальной премией Clodomiro Picado Twight 2021 за открытие механизмов распространения бруцеллеза и создания препаратов для борьбы с ним. Clodomiro Picado Twight — высшая награда, вручаемая за вклад в науку. Об этом сообщило коста-риканское информагенство La Nation.

Микробиология (сс) PublicDomainPictures

Оларте — известный коста-риканский микробиолог, чьи исследования помогли в борьбе со множеством бактериологических эпидемий в стране. Он также исследовал действия токсинов бактерий и яда змей, а также руководил научными группами по исследованию тропических болезней.

Многие работы ученого получили международное признание, а докторскую степень он получил в Каролинском институте в Швеции, учреждении, присуждающем Нобелевскую премии по медицине и физиологии.

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