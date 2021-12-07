Республиканец Девин Ньюнс от штата Калифорния в конце этого месяца покинет Конгресс США, чтобы занять место исполнительного директора медиакомпании экс-главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает 7 декабря The New York Times.

Дональд Трамп

Об этом в понедельник, 6 декабря, объявила компания Трампа. Решение Ньюнса подтвердил его коллега, который общался с газетой на правах анонимности.

Ньюнс был избран в Конгресс в 2002 году в возрасте 30 лет и был переизбран на 10-ый срок, который заканчивается в январе 2023 года. В объявлении говорится, что политик присоеденится к компании Trump Media & Technology Group и с января займет место исполнительного директора.

Отметим, что если бы Республиканская партия обрела большинство в палате представителей в 2022 году, то Ньюнс был бы в очереди на пост председателя комитета по путям и средствам палаты. Уйдя в отставку, он, возможно, отказался от самого влиятельного места в комитете.

Напомним, что акции нескольких компаний, работающих с экс-президентом США Дональдом Трампом, выросли в ходе предварительных торгов 6 декабря на фоне того, как социальная сеть Трампа привлекла более $1 млрд от группы неизвестных инвесторов.