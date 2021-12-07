Москва, , 16:32 — REGNUM Под воздействием процессов деглобализации и замедления общих темпов роста мировой экономики Китай теряет внешние рынки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«А это было и остается ключевым драйвером его роста, — сказал Комолов. — Есть еще один фактор — это внутренние инвестиции. Но здесь у Китая всё еще хуже, потому что перенакопление капитала в китайской экономике — это уже свершившийся факт, который выражается в избыточных товарных запасах разных компаний. Наиболее ярко это проявляется в строительном секторе — известные города-призраки в Китае, где можно расселить все население Западной Европы. Китайская экономика уже не знает, куда девать деньги и как еще стимулировать экономический рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, закончились ли времена беспрецедентно бурного роста экономики Китая.

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