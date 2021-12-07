Москва, , 16:31 — REGNUM Последние пять-семь лет экономика Китая чувствуют себя не очень хорошо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогноз американского предпринимателя Илона Маска о том, что экономика КНР скоро превзойдет экономику США.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такие тезисы, которые озвучил Маск, были популярны 10−15 лет назад, когда Китай действительно показывал беспрецедентные темпы экономического роста, — сказал Комолов. — В некоторые годы прирост ВВП составлял до 15%. Но эти времена давно прошли, и китайская экономика чувствует себя не очень здорово последние лет пять-семь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что динамика роста экономики КНР и ее стабильность стали очевидны всему миру.

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