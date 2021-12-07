Москва, 7 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Юмористка и актриса Клара Новикова стала гостьей YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». Запись её интервью доступна на одноимённом канале с 7 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Клара Новикова

В ролике Клара Новикова рассказала о своём замужестве, победе над раком, а также о современном юморе. По словам артистки, юмор претерпел изменения и стал «площе».

По словам Новиковой, её звали выступать в шоу Comedy Club, однако она отказалась. «Я видела как это (шоу — ИА REGNUM) делается — всё равно это съёмка, всё равно это записанные аплодисменты… Вам (зрителям — ИА REGNUM) всё равно, вы же не видите того, что непосредственно происходит. А я видела, что это не смешно, и это не проходит, и это не дотянули», — объяснила своё решение артистка.