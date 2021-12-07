Москва, , 16:27 — REGNUM Ещё на три года будет продлён упрощённый порядок ввоза на территорию России медицинских изделий для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 7 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Мишустин сообщил о подготовленном постановлении правительства, которое продлевает упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, нужных для борьбы с коронавирусом.

Глава правительства отметил, что порядок был введён в апреле 2020 года, а теперь будет продлён ещё на три года. Данный механизм позволяет не допустить нехватки различных расходных материалов, указал Мишустин. Среди такой продукции он назвал СИЗы, аппараты ИВЮ, а также тест-системы и другие медицинские изделия — всего почти 450 наименований.