Москва, 7 декабря, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Мужчина, которого подозревают в стрельбе, унесшей жизни двух человек на территории столичного МФЦ, оказался подполковником армии в отставке. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал «Новости Москвы».

Стрельба

ТГ-канал отмечает, что пока предполагаемый виновник ЧП не раскрывает причины, которые побудили его начать стрельбу.

«Про мотив преступления ничего не говорит. Рассказывает следователям про пандемию и мировой заговор», — отмечено в сообщении.