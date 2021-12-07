Москва, , 16:26 — REGNUM Поздравительную телеграмму в Вену направил президент России Владимир Путин. Президент РФ поздравил Карла Нехаммера со вступлением в должность главы австрийского правительства. Об этом 7 декабря написал российский посол в Австрии Дмитрий Любинский в Facebook.

Флаг Австрии

Российский лидер пожелал канцлеру Австрии успехов и выразил надежду на то, что отношения Москвы и Вены будут развиваться по различным направлениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нехаммер принял присягу накануне, 6 декабря. Он стал преемником Александера Шалленберга, который решил оставить пост главы правительства после ухода из политики экс-канцлера Австрии, главы Австрийской народной партии.

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