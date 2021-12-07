Воронеж, , 16:24 — REGNUM Житель Воронежской области признан виновным в попытке убийства сотрудника фирмы, пытавшегося пресечь кражу. Решение вынес Панинский районный суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Колония

26-летний мужчина признан судом виновным по статье о покушении на убийство и о незаконном ношении огнестрельного оружия.

Судом и следствием установлено, что в августе 2020 года в центре города Эртиль подсудимый выстрелил в сидящего за рулем легкового автомобиля сотрудника службы внутреннего контроля ООО УК «Агрокультура», который пытался препятствовать краже имущества организации. Выстрелив, преступник скрылся. Потерпевшему была оказана медицинская помощь.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения на 1 год. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Также в суде рассматривается дело о краже имущества ООО УК «Агрокультура».