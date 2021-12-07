Калуга, 7 декабря, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Калуге ведется следствие по факту дорожно-транспортного происшествия с двумя 17-летнии пешеходами, сообщили 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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По версии следствия, 28 ноября около 20:00 водитель 1998 года рождения за рулём ВАЗа, двигаясь по ул. Московской в Калуге, на регулируемом перекрестке ул. Московской и Карла Либкнехта сбил пешеходов — молодого человека и девушку 2004 года рождения, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу. Молодые люди с различными травмами были доставлен в медицинское учреждения. В дальнейшим один из потерпевших скончался.

В отношении водителя транспортного средства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.