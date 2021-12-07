Вашингтон, 7 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Приложение Instagram представит в марте опцию родительского контроля. Нововведение будет представлено на фоне обвинений в том, что социальная сеть вредит детям и приводит к зависимости, сообщает 7 декабря The New York Times.

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Адам Моссери, глава Instagram, сказал в своем блоге, что родители смогут отслеживать, как много времени их дети тратят на социальную сеть и ограничивать это время.

Подростки также смогут сообщить родителям, если они заметят пользователся, который нарушает политику Instagram.

Ранее Моссеридал показания на фоне того, как Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница Facebook, рассказала о пагубном влиянии Facebook и Instagram на некоторых подростков и молодых девушек. После этого политики и регулирующие органы начали расследование.

При этом руководство Instagram оспаривает обвинения в том, что Instagram вреден для подростков.