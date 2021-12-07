Челябинск, 7 декабря, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники полиции поймали ещё одного наркоторговца. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Pravlife.org Наркотики

В поле зрения силовиков попал мужчина 1999 года рождения. У него изъяли 26 свёртков, масса каждого из которых превышала три грамма. Также было установлено, что задержанный собирался продавать этот наркотик.

Теперь ему грозит до 20 лет заключения. Пока его водворили в изолятор временного содержания.