Москва, , 16:15 — REGNUM В России прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции свыше 62% жителей страны. Об этом 7 декабря сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Михаил Мурашко Minzdrav.gov.ru

«Полностью прошли вакцинацию 65 млн человек. В настоящее время, по данным регистра, вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны», — сказа Мурашко.

Он также привёл статистику по вакцинации в возрастной группе старше 60 лет, рассказа о том, что наблюдается хорошая, позитивная динамика.

«Среди граждан старше 60 лет прошли вакцинацию 61,7%», — заявил министр.