Чернигов, Украина, , 16:15 — REGNUM До 13 человек увеличилось число погибших в дорожной аварии в Черниговской области, сообщили 7 декабря в местной полиции. Ещё семь человек пострадали.

На месте ДТП Пресс-служба ГКУ РО «РО ПСС»

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек, выясняется виновник ДТП.

Рассматривается версия неблагоприятных погодных условий в качестве возможной причины аварии. Также предполагают, что авария могла произойти из-за технической неисправности микроавтобуса.

Ранее стало известно о гибели десяти человек в ДТП в Черниговской области. В аварию на дороге «Чернигов — Мена» попали микроавтобус и грузовой автомобиль.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП под Черниговом погибли 10 человек