Чернигов, Украина, 7 декабря, 2021, 16:15 — ИА Регнум. До 13 человек увеличилось число погибших в дорожной аварии в Черниговской области, сообщили 7 декабря в местной полиции. Ещё семь человек пострадали.

Пресс-служба ГКУ РО «РО ПСС» На месте ДТП

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек, выясняется виновник ДТП.

Рассматривается версия неблагоприятных погодных условий в качестве возможной причины аварии. Также предполагают, что авария могла произойти из-за технической неисправности микроавтобуса.

Ранее стало известно о гибели десяти человек в ДТП в Черниговской области. В аварию на дороге «Чернигов — Мена» попали микроавтобус и грузовой автомобиль.