Липецк, 7 декабря, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Липецкая гимназия заняла первое место в номинации «Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне основного и среднего общего образования» Всероссийского конкурса по инновационным практикам, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Липецкая гимназия № 12 победила во Всероссийском конкурсе инноваций

Оператором конкурса является ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования». Он проходил с 25 августа по 5 декабря по заказу Министерства просвещения РФ. Конкурс ориентирован на развитие инновационной деятельности образовательных организаций по формированию воспитывающей культурной среды и проводится с целью выявления инновационных практик, показавших эффективность в процессе апробации в образовательных организациях.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», — подчеркнул Игорь Артамонов.

В 2021 году на конкурс поступило более 550 работ из 78 регионов России. Дошкольные и общеобразовательные организации соревновались в четырех номинациях: «Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне дошкольного образования»; «Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне начального общего образования»; «Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне основного и среднего общего образования»; «Лучшая модель воспитывающей культурной среды в общеобразовательной организации».