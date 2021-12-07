Москва, , 16:13 — REGNUM Два человека погибли, трое получили ранения — один из них ребёнок — в результате стрельбы, которую неизвестный мужчина устроил в многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы, сообщил 7 декабря глава муниципалитета Москвы Сергей Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Убийство mosaic36

"В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали», — написал Собянин.

По данным полиции, погибли один из посетителей МФЦ и сотрудница центра.

Кроме того, ранения получили еще три человека, среди них ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной инцидента стала просьба охранника МФЦ надеть маску.

Читайте ранее в этом сюжете: Причиной стрельбы в московском МФЦ могло стать нарушение масочного режима