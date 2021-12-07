Калуга, , 16:12 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил сегодня, 7 декабря, Санкт-Петербург с рабочей поездки. Его сопровождали председатель регионального Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев и заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Карина Башкатова.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсуждили вопросы делового сотрудничества между регионами в ходе встречи 07.12.21 Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

В ходе встречи Владислава Шапши с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждались вопросы делового сотрудничества между регионами. Сейчас Санкт-Петербург и Калужская область готовят новую дорожную карту по развитию сотрудничества. Документ планируется подписать на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области, на встрече были достигнуты договоренности о взаимодействии в сфере цифровой трансформации. «Петербург сегодня — один из лидеров цифровизации в России. Концепции «бережливого государства», «умных поликлиник», «умного города» стали главными направлениями нашей работы. Наш опыт изучают и внедряют в других регионах», — сказал Александр Беглов. Петербург также готов поделиться с Калужской областью опытом по созданию городского акселератора, оказывающему помощь малому и среднему бизнесу.

Кроме того, главы регионов обсудили развитие взаимодействия в сфере культуры и туризма. «Мы готовы предложить конкретные механизмы сотрудничества в области культуры и туризма. В том числе организовать обмен выставками», — сказал Александр Беглов. Он подчеркнул, что у регионов большой потенциал в развитии связей между музеями и выставочными залами, а также в библиотечном и архивном деле.

«В следующем году мы начнем реставрацию объекта культурного наследия — Дома гражданского губернатора, где откроется выставочный центр Эрмитажа», — сказал Владислав Шапша.

Между регионами налажено прямое авиасообщение. Владислав Шапша подчеркнул, что Петербург — одно из самых востребованных направлений у калужан. Пассажиропоток в этом году составил 40 000 человек — это максимальное количество за последние годы.

«Нужно активнее развивать внутренний туризм и создавать для этого условия. Россияне должны иметь больше возможностей для путешествий по родной стране», — сказал Александр Беглов.

Сегодня в Санкт-Петербурге также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Законодательными собраниями Калужской области и Санкт-Петербурга. Как было отмечено на рабочей встрече, подписание соглашения заложит основы межпарламентских связей между регионами.