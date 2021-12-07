Сатка, Челябинская область, , 16:12 — REGNUM В Саткинском районе Челябинской области пресекли нелегальную торговлю табачной и алкогольной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Алкоголь

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Операцию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела полиции. Всего изъято продукции на сумму более 500 тыс. рублей. Оказалось, что из своего дома товар продавал гражданин 1978 года рождения. Всего у него выявили 3300 пачек табачных изделий, 400 единиц готового алкоголя и 40 литров спиртосодержащей жидкости.

Теперь мужчине грозит до трёх лет колонии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области поймали группу лиц, которые изготавливали нелегальный алкоголь.