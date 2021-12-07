Санкт-Петербург, 7 декабря 2021, 18:26 — REGNUM Игорь Чурилов, петербуржский художник, родился 1959 году в семье морского офицера на берегах Тихого Океана, в городе Владивостоке. В 1961 году он вместе с семьёй вернулся в Ленинград, в город с которым связал свою судьбу и который всецело повлиял на его творчество. 1986 Чурилов окончил Ленинградское Высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной (ЛВХПУ). Учился у Л.В. Куценко и В.П. Поваровой, учениц Е. Магарилы, П. Кондратьева, непосредственных учеников К. Малевича и П. Филонова.
Время становления Чурилова как художника приходятся на 80-е годы. Он участвует на совместных с одногруппниками-митьками выставках. В это время в его картины это пластических высказывания от интерпретаций мировой классики до шумного балагана коллажей и инсталляций из мятых водосточных труб на темы песен Цоя и Гребенщикова — «Мы — дети проходных дворов…».
Одновременно с этим беззаботным периодом живописец создал ряд больших полотен, навеянных русской историей и мифологией. Триптих «Сирин», «Алконост» и «Гамаюн» (1989) — феноменальное сочетание фигуративного и абстрактного, оригинальное прочтение традиций супрематизма К. Малевича через пластические обретения «чашно-купольной» картины мира В. Стерлигова. В нем слышны реминисценции музыки и поэзии Блока и Высоцкого. Другое решение в монументальном «богатырском фризе» «Микула Селянинович» (1994). Аналитический концептуализм без нарративности, словно сама древность проступает из мрачновато-закрученной композиции мифологического сюжета. Бесшабашное митьковство неизбежно было раздавлено тяжелой поступью персонажей новых картин.
В 90-х Игорь Чурилов под влиянием улиц Санкт-Петербурга. Он всецело погружается в городской пейзаж, исследуя виды на умирающие крыши из мансард и с верхних площадок подъездов, закрепив за собой прозвание питерского романтика. Жестко анализируя кривящуюся поднебесную линию Петербурга, художник постепенно перевел взгляд вниз к разбитому и загаженному асфальту. Там, словно тени проступили маргинальные сущности города с неприкаянно бредущими людьми-призраками, явно лишними здесь. Таковы масляные пастели середины 2000-х: «Пейзаж с пухто» (МИСП) с ритуалом сходки бомжей и «Март» (ГРМ) с нависшим на кровле пластом рыхлого снега, будто угрожающим пешеходу, пересекающему пустынный двора.
Излюбленный Игорем Чуриловым жанр натюрморта, преодолевая камерность, порой перерастает в пограничный с интерьером. Не случайно выдающийся знаток современного искусства Л.В. Мочалов включил его «Натюрморт с ходиками» (музей «Царскосельская коллекция») в свою монументальную монографию «Три века русского натюрморта» (М., 2012). Вариант этого же мотива, выполненный в 1996 г. в технике коллажа с ручной подкраской по цветной резаной и рваной бумаге, отличается не только материалами, но и присутствием фигуры в уголке интерьера.
А еще были коллажи невероятного для детской книги размера — большеформатные листы к «Дому, который построил Джек» (1995), впервые представленные на выставке лишь в 2017 году, и вновь экспонирующиеся в музее петербургского авангарда — доме М.В. Матюшина (ГМИГ).
Стилистика ряда произведений Игоря Чурилова подчас обусловлена многолетней работой в детских домах творчества. Живой контакт и взаимный обмен творческими находками (а дети, как известно, генераторы пластических идей) подсказывают художнику неординарные решения.
Стоять на месте не в правилах художника. Занявшись масляной пастелью, он довел технику практически до состояния многослойной масляной живописи, тогда как большинство графиков использует ее как цветные мелки.
Игорь Чурилов провёл без малого 400 персональных выставок. Его произведения можно увидеть в коллекциях российских музеев среди которых: Государственный Русский музей, Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI в., Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Его картины представлены в частных коллекциях российских и зарубежных коллекционеров.
Не смотря на свою бурную творческую деятельность Игорь Чурилов передал своё мастерство новым молодым художникам. В 2004 году он организовал и до 2020 года руководил неформальным творческим объединением молодых художников «Наследие». Среди его учеников: художники — Дмитрий Просянников (режиссер-постановщик, оператор кино), Елена Пипченко (театральный художник и педагог), Анна Просвирина (художник-дизайнер), Михаил Немков (архитектор, Германия), Екатерина Никитина (дизайнер интерьеров), Мария Сойченкова и Мария Далецкая (художники-психологи).
На фоне выстроенных бытовых предметов поп-арта и подвешенных чучел, превратившихся с помощью кураторов постмодернизма в арт-объекты, многодельные произведения Игоря Чурилова кажутся архаичными. Но каждый раз в них можно увидеть что-то новое, не замеченное с первого взгляда, что делает работы Игоря Чурилова выше сиюминутной конъектуры, превращая их в классику позднего «русского авангарда».