Санкт-Петербург, 7 декабря, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Игорь Чурилов, петербуржский художник, родился 1959 году в семье морского офицера на берегах Тихого Океана, в городе Владивостоке. В 1961 году он вместе с семьёй вернулся в Ленинград, в город с которым связал свою судьбу и который всецело повлиял на его творчество. 1986 Чурилов окончил Ленинградское Высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной (ЛВХПУ). Учился у Л.В. Куценко и В.П. Поваровой, учениц Е. Магарилы, П. Кондратьева, непосредственных учеников К. Малевича и П. Филонова.

И. Чурилов. Гамаюн. 1998

Время становления Чурилова как художника приходятся на 80-е годы. Он участвует на совместных с одногруппниками-митьками выставках. В это время в его картины это пластических высказывания от интерпретаций мировой классики до шумного балагана коллажей и инсталляций из мятых водосточных труб на темы песен Цоя и Гребенщикова — «Мы — дети проходных дворов…».

И. Чурилов. Воспоминания о Хвалынске. 2009

Одновременно с этим беззаботным периодом живописец создал ряд больших полотен, навеянных русской историей и мифологией. Триптих «Сирин», «Алконост» и «Гамаюн» (1989) ­ — феноменальное сочетание фигуративного и абстрактного, оригинальное прочтение традиций супрематизма К. Малевича через пластические обретения «чашно-купольной» картины мира В. Стерлигова. В нем слышны реминисценции музыки и поэзии Блока и Высоцкого. Другое решение в монументальном «богатырском фризе» «Микула Селянинович» (1994). Аналитический концептуализм без нарративности, словно сама древность проступает из мрачновато-закрученной композиции мифологического сюжета. Бесшабашное митьковство неизбежно было раздавлено тяжелой поступью персонажей новых картин.

И. Чурилов. Микула Селянович. 1994

И. Чурилов. Футболисты (памяти К. Малевича). 2004

В 90-х Игорь Чурилов под влиянием улиц Санкт-Петербурга. Он всецело погружается в городской пейзаж, исследуя виды на умирающие крыши из мансард и с верхних площадок подъездов, закрепив за собой прозвание питерского романтика. Жестко анализируя кривящуюся поднебесную линию Петербурга, художник постепенно перевел взгляд вниз к разбитому и загаженному асфальту. Там, словно тени проступили маргинальные сущности города с неприкаянно бредущими людьми-призраками, явно лишними здесь. Таковы масляные пастели середины 2000-х: «Пейзаж с пухто» (МИСП) с ритуалом сходки бомжей и «Март» (ГРМ) с нависшим на кровле пластом рыхлого снега, будто угрожающим пешеходу, пересекающему пустынный двора.

И. Чурилов. Разворот книги Дом, который построил Джек.1995

Излюбленный Игорем Чуриловым жанр натюрморта, преодолевая камерность, порой перерастает в пограничный с интерьером. Не случайно выдающийся знаток современного искусства Л.В. Мочалов включил его «Натюрморт с ходиками» (музей «Царскосельская коллекция») в свою монументальную монографию «Три века русского натюрморта» (М., 2012). Вариант этого же мотива, выполненный в 1996 г. в технике коллажа с ручной подкраской по цветной резаной и рваной бумаге, отличается не только материалами, но и присутствием фигуры в уголке интерьера.

И. Чурилов. Канал Грибоедова 8

А еще были коллажи невероятного для детской книги размера — большеформатные листы к «Дому, который построил Джек» (1995), впервые представленные на выставке лишь в 2017 году, и вновь экспонирующиеся в музее петербургского авангарда — доме М.В. Матюшина (ГМИГ).

Стилистика ряда произведений Игоря Чурилова подчас обусловлена многолетней работой в детских домах творчества. Живой контакт и взаимный обмен творческими находками (а дети, как известно, генераторы пластических идей) подсказывают художнику неординарные решения.

И. Чурилов. Лист коллажа книги. 1995

Стоять на месте не в правилах художника. Занявшись масляной пастелью, он довел технику практически до состояния многослойной масляной живописи, тогда как большинство графиков использует ее как цветные мелки.

И. Чурилов. Брандмауэр. 1990-е

И. Чурилов. Хмурый март. 2000-е

Игорь Чурилов провёл без малого 400 персональных выставок. Его произведения можно увидеть в коллекциях российских музеев среди которых: Государственный Русский музей, Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI в., Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Его картины представлены в частных коллекциях российских и зарубежных коллекционеров.

И. Чурилов. Хвалынское яблоко. 2008

Не смотря на свою бурную творческую деятельность Игорь Чурилов передал своё мастерство новым молодым художникам. В 2004 году он организовал и до 2020 года руководил неформальным творческим объединением молодых художников «Наследие». Среди его учеников: художники — Дмитрий Просянников (режиссер-постановщик, оператор кино), Елена Пипченко (театральный художник и педагог), Анна Просвирина (художник-дизайнер), Михаил Немков (архитектор, Германия), Екатерина Никитина (дизайнер интерьеров), Мария Сойченкова и Мария Далецкая (художники-психологи).

И. Чурилов. Карповка — река детства. 1990-е

На фоне выстроенных бытовых предметов поп-арта и подвешенных чучел, превратившихся с помощью кураторов постмодернизма в арт-объекты, многодельные произведения Игоря Чурилова кажутся архаичными. Но каждый раз в них можно увидеть что-то новое, не замеченное с первого взгляда, что делает работы Игоря Чурилова выше сиюминутной конъектуры, превращая их в классику позднего «русского авангарда».