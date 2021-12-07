Нью-Дели, , 16:11 — REGNUM Проведением очного саммита с премьер-министром Индии президент России существенно усилил свою позицию на предстоящих переговорах с президентом США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 декабря.

Владимир Путин Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США

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Как сообщалось ранее, 6 декабря президент России Владимир Путин посетил Индию и провел переговоры с премьер-министром этой страны Нарендрой Моди. В принятом по итогам встречи совместном документе стороны подтвердили приверженность стратегическому партнерству, которое должно оставаться «опорой глобального мира и стабильности».

«Общую тональность западного давления на нашу страну накануне предстоящего телефонного разговора между президентами России и США можно охарактеризовать словами «бойкот» и «санкции»: мы вас исключим оттуда-то, мы вас туда-то не пустим, мы вам это закроем… Что закроем, если со страной с населением в 1,4 млрд человек Россия прямо перед этим разговором демонстрирует действенность отношений «особо привилегированного стратегического партнерства», которое рассматривается сторонами в качестве «опоры глобального мира и стабильности».

Многозначительно и то, что особое внимание в ходе этого визита президента России в Индию было уделено вопросам военно-технического сотрудничества. Владимир Путин особо подчеркнул, что стороны намерены проводить совместные военные учения — что это как не предупредительный знак в адрес США с их новым военно-политическим блоком в Индо-Тихоокеанском регионе? Кроме того, Моди и Путин намерены тесно взаимодействовать в оставленном американцами Афганистане.

За девять месяцев этого года российско-индийский товарооборот вырос уже более чем на 38%. К 2025 году объём взаимной торговли должен вырасти до 30 миллиардов долларов. И с экономической, и с политической точки зрения особо значимо сегодня прозвучал тезис о взятой сторонами линии на подготовку соглашения о свободной торговле между Индией и ЕАЭС, а также о дальнейшем расширении сотрудничества в газовом секторе, о перспективе наращивания Индией импорта российского сжиженного природного газа.

Как «вишенка на торте» — сигнал американским союзникам в Токио: в Дели «была отмечена заинтересованность индийских компаний в сотрудничестве на Дальнем Востоке по самому широкому спектру вопросов — от энергетики и транспорта до лесопользования и туризма.

Ну и последнее. Общение Владимира Путина и Нарендры Моди длилось три с половиной часа. Байден точно столько не выдержит. Да и нет в российско-американской повестке дня столько важных тем для обсуждения.

Одним словом, проведением очного саммита с премьер-министром Индии президент России существенно усилил свою позицию на предстоящих переговорах с президентом США», — отметил Михаил Демурин.