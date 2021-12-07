Липецк, 7 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Физиотерапевтические отделения, в том числе массажные кабинеты и залы лечебной физкультуры, с 9 декабря возобновляют работу в медучреждениях Липецкой области. Об этом ИА REGNUM сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф В Липецкой области возобновляют работу физиотерапевтические отделения

Деятельность физиотерапевтических отделений ранее была приостановлена в связи с осложнением эпидобстановки. Сотрудники физиокабинетов были мобилизованы для работы с ковидными больными. Сейчас в облздраве отмечают улучшение ситуации. За последние несколько недель темпы роста заболеваемости уменьшились на 20%, коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы (0,94), более чем на 15% сократился прирост числа умерших. Вдвое снизилась численность больных, нуждающихся в стационарном лечении, благодаря чему удалось сократить в 1,8 раза коечный фонд ковидных госпиталей (с 3100 до 1700 коек), перепрофилировав его для нужд пациентов терапевтического и хирургического профилей.

«Ситуация с коронавирусом в регионе непростая, но управляемая. Сейчас необходимо тщательно следить за обстановкой, соблюдать все принятые меры по борьбе с ковидом и, главное, активно продолжать вакцинацию. Только после формирования стойкого коллективного иммунитета мы сможем надеяться на отступление вируса», — прокомментировал Игорь Артамонов.