Москва, , 16:10 — REGNUM Жертвами мужчины, открывшего стрельбу на юго-востоке Москвы, стали два человека. Об этом 7 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте Twitter.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В МВФ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали», — написал мэр города.

После этого Собянин выразил соболезнования всем пострадавшим и семьям погибшим, а также отметил, что врачи делают все возможное, чтобы оказать помощь раненым.

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